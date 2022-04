por Wesley Silas

O prefeito, ou prefeita, é considerado a autoridade máxima do Poder Executivo em seu município, assim como o governador do Estado representa na esfera estadual e o presidente da república na esfera federal.

No caso da assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Fórum da Comarca de Gurupi que será construído no Parque Filó Moreira, a gafe do cerimonialista foi considerada pelos representantes da prefeitura Josi Nunes como uma falta de cordialidade e gentileza – contrariando a boa prática das normas da boa convivência e do respeito entre os poderes.

“A Prefeita foi convidada, mas em virtude de reunião já agendada no TCE, pediu às procuradora do município Celma Milhomem e a Vilma, a presidente do Gurupiprev, Karita Carneiro e o presidente da UnirG, Thiago Miranda que a representassem. Todos foram no evento mas foram ignorados pelo cerimonial. No final do evento um deles chegou a procurar o presidente do Tribunal de Justiça para se apresentar como representante da prefeita no ato. Em resposta o presidente chamou o cerimonialista e repassou a responsabilidade chamando a atenção”, disse um dos secretários da Prefeitura de Gurupi ao Portal Atitude.

A área repassada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ao município de Gurupi em abril de 2017, na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira – época em que o advogado Ronison Parente respondia pela Superintendência do SPU no Tocantins. Ao Portal Atitude ele disse que ficou surpreso por não ter sido lembrado o evento. “Essa obra só está sendo construída porque estive pessoalmente em Gurupi, para a entrega para a Prefeitura, das escrituras do terreno que pertencia ao Governo Federal, para todos os órgãos vinculados ao Judiciário”, escreveu Parente.

Sobre a construção

O prédio com cerca de 9.000², será construído no Parque Filó Moreira, instalado em uma área que abrigará diversos órgãos. Atualmente, no Filó Moreira está instalado e em funcionamento o Instituto Previdenciário dos Servidores Municipais de Gurupi (GurupiPrev) e estão em construção a nova sede da Câmara Municipal, do Sesc e do Ministério Público.