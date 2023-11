Cerca de 930 candidatos participam das provas do vestibular de Medicina da UnirG, em Gurupi

Por Redação

Além de Gurupi, os candidatos também fizeram a prova simultaneamente em Marabá (PA). Neste processo, as provas foram elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Econômicas – Ipefae, que confirmou 9,65% de candidatos ausentes.

Segundo a candidata, Júlia Raquel Ribeiro, 18 anos, é a primeira vez que participa da seleção para Medicina na UnirG. Ela veio de Araguaína (TO) realizar o sonho profissional.

“Desde de criança sempre desejei ser médica, além da influência de ter vários familiares que atuam na Medicina. Eu concluo o segundo grau este ano e me sinto preparada para conquistar uma das vagas”, disse.

O candidato Cássio Henrique Martins, de Pedro Afonso, adiou o desejo profissional por 10 anos. Com 35 anos de idade, casado, pai de um adolescente, viu a possibilidade de tentar uma das vagas na UnirG. “Sou comerciante e em 2013 parei meus estudos para trabalhar. Na época, eu não tinha condições financeiras para concluir minha formação, agora me vejo preparado e quero buscar a formação em Medicina que sempre foi meu sonho. Me inscrevi para Gurupi, mas também vou participar do vestibular do campus de Paraíso”, relatou Martins.

A UnirG sempre cuidou da lisura e segurança da realização do processo seletivo. Além do uso de detectores de metais na entrada das salas, a Instituição também realiza a coleta das impressões digitais dos candidatos (papiloscopia), com o apoio da Polícia Civil.

“Neste processo tivemos uma nova empresa realizando as provas. A Ipefae é organizada e tem bastante experiência na realização desse modelo de processo. Tudo está ocorrendo com tranquilidade e para que os candidatos tenham segurança na aplicação das provas, ainda contamos com o apoio da Polícia Civil que sempre nos ajuda em nossos processos seletivos”, relatou a presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo, Drª Rise Rank.

Para as vagas na Ampla Concorrência são disputados 22,1 candidatos por vaga, na Cota Escola Pública são 37,5 por vaga, na Cota Pessoa com Deficiência – PcD são 2,8 por vaga e na Cota Enem são 10,8 candidatos por vaga.



O gabarito preliminar deve ser publicado a partir das 18h. O resultado preliminar está previsto para 05 de dezembro. As aulas terão início em 29 de janeiro.

No próximo dia 26 a UnirG também aplicará as provas do vestibular de Medicina para os candidatos que concorrem a vagas no campus Paraíso do Tocantins (TO).

Outras informações sobre o vestibular 2023/2 da UnirG estão disponíveis no link unirg.edu.br/vestibular/gurupi