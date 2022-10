Por Leilane Macedo – Secom Gurupi

O coordenador de área do Censo 2022, Mateus César Barbosa, falou sobre as principais dificuldades encontradas pelos recenseadores, uma realidade nacional que também acontece em Gurupi.

“Temos baixo número de recenseadores, mesmo havendo vagas disponíveis para contratação direta, temos baixa adesão. A receptividade dos moradores também é uma grande dificuldade; apesar de vários já terem respondido e nós agradecemos aos que já responderam ao Censo, ainda temos um pouco de resistência por parte de algumas pessoas. E ainda tem a questão dos moradores ausentes, que não retornam o contato dos recenseadores”, destacou o coordenador.

Na oportunidade, a Prefeita reafirmou a parceria da gestão no sentido de sensibilizar a população quanto a importância de responder ao questionário do IBGE.

“A Prefeitura de Gurupi é parceira do IBGE, do Censo, e nos colocamos à disposição. E nós vamos fazer uma mobilização da nossa sociedade para que estas dificuldades, que têm sido enfrentadas pelos recenseadores, sejam superadas e que em dezembro nós possamos ter uma fotografia real de Gurupi”, frisou Josi Nunes.

A Prefeita aproveitou para reforçar o pedido para que os gurupienses respondam ao questionário do Censo 2022. “É preciso que cada morador receba o recenseador na sua casa. É importante que a comunidade perceba que todos os seus dados são totalmente sigilosos e não irão te prejudicar em nenhum momento. O objetivo do Censo é ter uma fotografia da nossa cidade para que, a partir desta fotografia, políticas públicas e recursos possam vir de acordo com a nossa realidade. Por isso, eu conclamo à nossa comunidade para que receba bem o recenseador do IBGE e participe desta entrevista, para darmos os dados reais da nossa Gurupi”, finalizou.

Contatos

Em Gurupi, os telefones são: (63) 3312-7038 ou 3351-1632; e tem também o e-mail: [email protected]

Na cidade existem dois pontos de coleta, além da Agência do IBGE, que também estão disponíveis para tirar dúvidas da comunidade.

Agência do IBGE: Rua 03 entre Avenidas São Paulo e Paraná, no Centro;

Posto Coleta Sul: Ipasgu, no Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi, na saída para Peixe;

Posto Coleta Norte: Campus 1 da UnirG, no setor Parque das Acácias.

Identificação

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site https://censo2022.ibge.gov.br/ ou pelo telefone 0800 721 8181.