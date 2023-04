Por Redação

Segundo dados apurados pelo IBGE até o presente momento, Gurupi pode ser o município do interior com maior crescimento. A população que em 2010 tinha uma contagem de 76 mil pessoas hoje se aproxima de 88 mil, é um crescimento de 14%.

“14% em demografia é uma coisa gigante! Por isso, nós monitoramos passo a passo o censo do IBGE, fomos às ruas, aos meios de comunicação, buscamos recenseador e ajudamos a contratar. Para não deixar Gurupi diminuir. Crescemos e alavancamos os municípios no entorno, ajudando toda a região sul. Existia a possibilidade de um prejuízo da ordem de de dezenas de milhões de reais pro município e não permitimos que isso acontecesse”, explicou o deputado.

Gurupi foi a melhor cidade em qualidade do censo e com a maior contribuição da população, com 98,3% do gurupiense abrindo as portas para o recenseador e respondendo ao IBGE. Menos de 3% da população não respondeu ao censo, enquanto em Palmas 11,5% e Araguaína 8.7% da população atendeu ao chamado do IBGE.

FPM

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é a forma como o Governo Federal repassa verbas aos municípios brasileiros, cujo percentual, dentre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE.

Gurupi correu o risco de queda de FPM antes da mobilização realizada pelo deputado Gutierres Torquato. Segundo a regulamentação do FPM até 25 de abril de 2023, a faixa de FPM era representada por quase 30 milhões de reais por ano, o município de Gurupi poderia ser prejudicado e perder cerca de 60 milhões de reais por ano.

“Em contato direto com o IBGE, tivemos a informação que se não nos mobilizamos Gurupi teria uma contagem inferior à de 2010 e nós perderíamos recursos. O nosso engajamento virou o jogo”, destaca o deputado que também afirmou “Conhecer a realidade da população é o primeiro passo para que o futuro seja melhor. A Gurupi que sonhamos, começa no retrato da sua realidade para que os sonhos se tornem reais”.

Monitoramento dos recursos

Segundo deputado Gutierres Torquato “o próximo passo é monitorar e fiscalizar esses recursos, que não permitimos que saíssem do município, e torná-los escolas, postos de saúde, hospitais, saneamento e qualidade de vida para o povo gurupiense”, afirma.