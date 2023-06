por Redação

O secretário municipal da educação, professor Davi Abrantes ressalta que as festas juninas, que estão no calendário escolar, fazem parte da valorização das tradições culturais.

“É importante valorizar essas celebrações, que contribuem para a formação dos alunos e para a preservação da nossa identidade cultural. Eu peço que a comunidade prestigie as festas juninas, em seu bairro, nas escolas municipais e aproveite esse momento que é importante e que também traz muita alegria, coleção de memórias afetivas e ainda muita comida boa!”, disse.

As festas juninas nas escolas municipais além de envolver toda a comunidade é um marco no resgate às tradições culturais, proporcionando momentos de alegria e diversão, fortalecendo os laços entre escola e família.

Festa Junina

No dia 02 de junho, a Escola Municipal de Tempo Integral José Pereira da Cruz, no setor Jardim Sevilha, deu o pontapé inicial nas festanças. Com muita comida típica, animação, arrasta-pé, com barraquinhas de brincadeiras, como a pescaria para garantir a diversão de todos os presentes, no Arraiá do Zé Pereira. “Foi uma festa tranquila, onde a comunidade e os alunos se divertiram muito. A gente fica muito feliz quando a família vem participar das atividades na escola. E esse é um momento importante para manter viva a tradição cultural”, disse a diretora da escola, Luiza Barros.

Ainda na última sexta-feira, aconteceu o Arraiá da Madá (da Creche Espírita Pré-Escola Maria Madalena) e o Arraiá do Valnir (da Escola Municipal Professor Valnir de Souza Soares). No sábado, 3, foi a vez da festa junina da Escola Municipal Odair Lúcio.

Cronograma

ESCOLA DATA HORÁRIO Escola Mun. De Tempo Int. Rural Benevenuto Alves Moreira 07/jun 18h Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim 07/jun 18h30 Escola Mun. Gilberto Rezende Rocha Filho 07/jun 17h Centro Mun. de Educação Infantil Oneide de Sousa Coelho 07/jun 15h30 Centro Mun. de Educação Infantil Senador João Ribeiro 07/jun 16h 16 A 29 DE JUNHO Escola Municipal Lenival Correia Ferreira 16/jun 18h Escola Mun. de Tempo Integral Antônio Lino de Sousa 16/jun 18h30min Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Divina (Interna com os alunos) 16/jun 09h Centro Mun. de Educ. Inf. Josué Alves de Moreira (Interna com os alunos da Creche) 22/jun 08h e 14h Escola Municipal Profª. Ilsa Borges Vieira 23/jun 16h30 Centro Mun. de Educ. Inf. Josué Alves de Moreira (Interna com os alunos com alunos da pré-escola) 23/jun 08h e 14h Instituto Evangélico Educacional Os Pequeninos de Jesus 23/jun 07h e 13h Escola Municipal Antônio de Almeida Veras 23/jun 18h Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão (Interna com os alunos) 23/jun 09h30 e 15h30 Escola Municipal Elizeu de Carvalho 23/jun 16h Escola Municipal Prof. Joel Ferreira Soares 23/jun 18h30 Centro Mun. de Educ. Infantil Tânia Maria Marinho Scotta 23/jun 16h Instituição Beneficente Irmã Dulce 23/jun 18h Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães 23/jun 09h30 e 15h30 Escola Municipal Vila Nova 24/jun 18h Instituto Mun. de Educ. Inf. Silny Rodrigues dos Santos 29/jun 17h Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota 29/jun 16h ABEMN – Associação Berçário Espírita Maria de Nazaré (Interna com os alunos) 29/jun 15h

