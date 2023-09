por Wesley Silas

A festa promete uma noite de muito glamour em um momento de descontração e de construir networking no retorno da tradição do Baile Azul e Branco que acontecerá no dia 28 de outubro.

Em celebração aos 40 anos de existência, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi está preparando uma grande festa para o retorno do Azul e Branco que acontecerá no dia 28 de outubro, a partir das 22h no CTG.

O baile será aberto para toda comunidade de Gurupi e região e as mesas poderão ser reservadas pelo telefone:

☎️ (63) 3315-1100 ou (63)98454-5153

Sobre a CDL

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi, CDL Gurupi, é uma entidade de classe responsável pelo desenvolvimento, integração e defesa do comércio varejista, contribuindo para o fortalecimento e união da classe empresarial no aspecto político, econômico e social, preservando os interesses dos associados, classe empresarial em geral, sociedade e consumidores.

Fundada em 28 de outubro de 1983, sob o nome de Clube de Diretores Lojistas de Gurupi, constituída por iniciativa de um grupo de comerciantes de Gurupi, que se reuniram nas dependências da Associação Comercial e Industrial de Gurupi, contando com a presença ilustre do diretor secretário da Federação dos Diretores Lojistas do Estado de Goiás, o senhor Eurípedes Ferreira dos Santos e do secretário executivo da mesma entidade, o senhor José Mateus de Souza, com o propósito de fortalecer esse segmento de mercado, dando representatividade à classe.

Na ocasião foi eleito como primeiro presidente da CDL Gurupi, o senhor Joaquim Machado Filho, sócio proprietário da empresa Vema Veículos Machado Ltda, e sua sede provisória foi instalada no prédio da Associação Comercial e Industrial de Gurupi, espaço ofertado pelo presidente da mesma.