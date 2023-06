Share on Twitter

por Redação

Clóvis de Barros é um dos mais renomados palestrantes do país, e deve trazer ideias inspiradoras e transformadoras para profissionais e empreendedores que buscam se destacar no mercado atual, que exige cada vez mais criatividade e capacidade de adaptação. Ele é professor da Universidade de São Paulo (USP), detentor de vários títulos de doutorado e um de Livre Docência (que pra ele é seu maior troféu), graduado também em jornalismo e filosofia. Um de seus doutorados é em sociologia, feito na França sob a orientação de Pierre Bourdieu. Não é pouca coisa. Foi colega de quarto de Joaquim Barbosa, em Paris.

As vagas para a palestra são limitadas, por isso é importante garantir a participação o quanto antes. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo CDL Palmas, disponível para download nas principais lojas de aplicativos, ou no link https://forms.gle/ yPp6pJxGbc3UREE59.

A palestra é uma realização da CDL Palmas, entidade que representa e apoia o comércio local, e do Sebrae Tocantins, instituição que fomenta o empreendedorismo e desenvolvimento dos pequenos negócios no estado.

Serviço

Palestra “Inovação: Conceito, Atitude e Identidade”, com o Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho

Data: 06/07/2023

Local: Espaço CDL Palmas (Qd 301 Norte, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Cj. 01. Lote 06)

Horário: 19h30

Valores 1º lote:

R$80 para associados CDL Palmas

R$100 público em geral*

*Os referidos valores são de meia entrada para todos, conforme cada categoria.

Sobre o palestrante

Dr. Clóvis de Barros Filho é doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, além de possuir vasta experiência como palestrante no mundo corporativo, com mais de 10 anos de atuação nesse segmento. Ele também é consultor e autor, sendo reconhecido por suas contribuições nas áreas de ética, felicidade, comunicação e liderança.

Sobre o Sebrae

O Sebrae Tocantins é uma instituição que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento de pequenos negócios no estado, por meio de capacitações, consultorias e projetos, além de oferecer suporte aos empreendedores, auxiliando na gestão de suas empresas e fortalecendo o mercado local.

Sobre a CDL Palmas

A CDL Palmas completa 30 anos em 2023 e é uma entidade que representa e apoia o comércio local, buscando o desenvolvimento econômico e a capacitação dos empresários e colaboradores. Com uma atuação ativa e voltada para as necessidades do setor, oferece diversos serviços e benefícios aos associados, além de promover eventos e ações que fortalecem o comércio da capital tocantinense.