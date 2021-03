por Wesley Silas

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas sobre as medidas da Prefeitura de Palmas prevista no Decreto nº 2.003, publicado no Diário Oficial do Município de ontem, (03/03), que passam a valer a partir do próximo sábado, 6, e vão até o dia 16 de março. ” É claramente visível que o comércio local, as pequenas empresas, lojas e estabelecimentos do comércio, não são onde há elevados níveis de contaminação”, considerou a CDL.

Pelo decreto, ficam suspensos os eventos de toda e qualquer natureza na Capital. Também fica determinado o fechamento de todas as atividades comerciais aos domingos, exceto postos de combustíveis, farmácias, serviços hospitalares e serviços de hotelaria; bem como o fechamento de todos os espaços públicos da Capital. O descumprimento das medidas sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437/1977 e nas Leis Municipais nº 371/1992 e nº 1.840/2011; ainda, às penalidades administrativas, cíveis e criminais, conforme o caso, inclusive cassação de alvará, na hipótese de reincidência.

“A CDL Palmas recebeu diversas ligações dos empresários da Capital, devido ao fato do decreto não ser esclarecedor. Esperamos que a Prefeitura se posicione e emita uma melhor orientação. No mais, a CDL reitera que está do lado do empresário e do trabalhador palmense. O comércio não tem condições de permanecer fechado. Necessitamos de melhorias na estrutura de saúde e de investimento na infraestrutura para atendimento da população”, considera a CDL.

SERVIÇOS E ATIVIDADES SUSPENSOS

Eventos de toda e qualquer natureza na Capital;

Todas as atividades e serviços que não se enquadram nas exceções relacionadas no parágrafo 1º do art. 1º do Decreto nº 2.003/2021;

Missas e cultos, liturgias e celebrações de qualquer natureza deverão acontecer no formato on line, sem restrição de horário;

Os segmentos não inclusos entre as exceções poderão funcionar, exclusivamente, para entrega em domicílio;

Prazos administrativos e tributários previstos na legislação municipal, exceto: aqueles decorrentes das atividades econômicas não suspensas pelo Decreto, de procedimentos licitatórios e de medidas impostas pela Administração em razão da pandemia

Fechadas todas as atividades comerciais aos domingos, exceto postos de combustíveis, farmácias, serviços hospitalares e serviços de hotelaria;

Fechados todos os espaços públicos da Capital.

Confira a nota da CDL

