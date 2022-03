Amanhã, 9, a CCR Aeroportos assume simultaneamente a operação de nove aeroportos brasileiros, concedidos no ano passado pelo Governo Federal na 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias. Nos dias 24 e 31 de março, a empresa finaliza a transição operacional de outros ativos conquistados no mesmo leilão, somando 15 novos aeroportos, em oito estados das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Esta é a primeira vez no mundo que tantas operações aeroportuárias são iniciadas simultaneamente, um marco na história do setor. O investimento previsto nestes aeroportos é de R$ 4,8 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.

Nesta primeira virada operacional, a companhia passa a ser responsável pelos aeroportos de Londrina e Bacacheri, no Paraná; Bagé, Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Joinville, em Santa Catarina; Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Palmas, no Tocantins. No dia 24, passa a operar os aeroportos de Goiânia, na capital de Goiás; de São Luís, capital do Maranhão, e de Teresina, na capital do Piauí. E, finalmente, em 31 de março, a CCR Aeroportos assume mais três: os de Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e o de Navegantes, em Santa Catarina. Até o fim do primeiro semestre, a empresa assume o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, concedido pelo Governo de Minas.

Com a expansão, a CCR Aeroportos consolida sua atuação como a maior operadora em número de aeroportos no Brasil. São 20 aeroportos em quatro países, nove estados brasileiros, e passa a movimentar mais de 40 milhões de passageiros/ano. A empresa já atua na BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, além de operar internacionalmente os aeroportos Juan Santamaria, na Costa Rica; Quito, no Equador; e de Curaçao, nas Antilhas Holandesas, além de prestar serviços aeroportuários nos Estados Unidos.

“A CCR Aeroportos tem como compromisso zelar pela segurança, oferecer serviços diferenciados e promover experiências únicas para nossos clientes. Para isso, pretendemos potencializar as vocações de cada aeroporto, fomentar o desenvolvimento sustentável das regiões onde estamos inseridos, os negócios, o turismo, a geração de empregos e a renda”, explica Cristiane Gomes, CEO da CCR Aeroportos.

Nossos primeiros movimentos

As primeiras mudanças que a CCR Aeroportos realizará estarão diretamente relacionadas à segurança, ao conforto e à experiência dos passageiros nos aeroportos. A companhia atuará na requalificação da infraestrutura, na sinalização, pintura, aplicação de nova identidade visual, higiene e limpeza, entre outros. Além disso, estas primeiras intervenções estão relacionadas às obrigações previstas no contrato de concessão.

A CCR Aeroportos, estando presente em todas as regiões do Brasil, se torna uma parceira estratégica para empreendimentos, proporcionando novas opções de alimentação, varejo e demais serviços nos aeroportos. Como exemplo, a solução de wi-fi disponibilizada para os clientes terá sua velocidade aumentada em 10 vezes.

Conforme previsto em contrato, a empresa começa agora, simultaneamente à operação e às primeiras intervenções, a refinar os cronogramas e projetos dos investimentos, incluindo a implantação de obras e novos equipamentos, em cada um destes 15 aeroportos. Esta fase de planejamento é usual, sendo acompanhada diretamente pela agência reguladora (ANAC) para que sejam cumpridas todas as exigências contratuais.

Sobre a CCR Aeroportos: Até o meio de 2022, a CCR Aeroportos – divisão do Grupo CCR que atua no setor aeroportuário – operará 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em cinco países e nove estados brasileiros. Com a expansão, a empresa se consolida a maior operadora em número de aeroportos no Brasil. São 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). A divisão mantém ainda uma empresa de serviços aeroportuários nos Estados Unidos, chamada Total Airport Services (TAS). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 40 milhões de passageiros/ano.