Por redação

O recurso é considerado pela ATMcomo importante fonte de receitas dos municípios tocantinenses – verba essencial para o pagamento da folha salarial dos servidores, bem como para aquisição e contratação de produtos e serviços indispensáveis ao bem estar público.

Cautela – “O momento é de cautela, de observar as contas e, principalmente, definir prioridades. O período de férias, associado com a baixa procura de atendimentos nos órgãos públicos pode inclusive favorecer a redução da jornada de trabalho nos setores considerados não essenciais, com vistas a reduzir custos diante da expressiva queda”, sugere o presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges.

Quedas – Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aponta que o primeiro decêndio de julho de 2023, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou queda de 32,36% em termos nominais (valores considerando os efeitos da inflação). Porém, quando se observa o valor do repasse deflacionado, ou seja, desconsiderando a inflação do período, a redução chega a 34,49% ao levar em consideração o mesmo período do ano anterior.