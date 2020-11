Casos da Covid-19 em Gurupi continua em alta no momento pós-eleição

Dados do Boletim Epidemiológico apontam crescimento no número de novos casos da Covid-19 em Gurupi desde que terminou as eleições municipais. Nos dois últimos dias foram contabilizados 75 novos casos na cidade. Confira também a taxa de ocupação de leitos UTI/Covid-19 e clínicos.

por Wesley Silas

Um dia após a eleição Gurupi registrou 09 novos casos da Covid-19 e os 139 municípios do Tocantins registraram 93 casos. No dia seguinte foram registrados 207 novos casos no Estado, destes 17 em Gurupi. Na quarta-feira, 18, o Boletim Epidemiológico do Estado contabilizou 270 novos casos, destes 59 em Palmas e 36 em Gurupi. Nesta quinta-feira, 19, o número continuou a aumentar e conforme informações da SES foram registrados em 41 municípios do Tocantins, 274 novos casos com liderança em Palmas com 66 casos, seguido por Gurupi que contabilizou 39 novos casos.

Neste momento a taxa de ocupação de leitos UTI/Covid-19 no Hospital Regional de Gurupi é de 44% (7 ocupação para os 16 leitos disponíveis). Enquanto a taxa de ocupação dos leitos clínicos para Covid é de 77%, entre a oferta de 13 leitos para 10 leitos ocupados.

Dados da quarta-feira, 19, do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi aontam 14.652 casos descartados, 80 casos suspeitos, 4.229 confirmados, destes, 4.110 (97,2%) pessoas estão recuperadas, 62 (1,5%) em tratamento e 57 (1,3%) óbitos.

Recomendações

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco. O esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Estado

Atualmente, o Tocantins contabiliza 248.135 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 78.878 casos confirmados. Destes, 70.809 pacientes estão recuperados 6.923 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.146 pacientes foram a óbito.

Novos óbitos

Na quarta-feira, 18, o Boletim Epidemiológico apontou três homens foram a óbitos em decorrência a Covid. Entre eles um de 48 anos residente em Formoso do Araguaia com comorbidades, outro de 67 anos morador de Peixe hipertenso. Um idoso residente em Colinas também foi óbito.

Nesta quinta-feira, um homem de 37 anos residente em Ponte Alta do Bom Jesus foi a óbito e uma mulher, 72 anos, residente em natividade sem relato de comorbidades também foi a óbito.