Cashback | Aplicativos derrubam preços do combustível, mas pode confundir consumidor

Disponíveis por meio do Google Play e na App Store os aplicativos facilitam a vida dos motoristas, mas pode gerar prejuízos aos desavisados e o barato pode sair caro. No mesmo posto o preço do litro de gasolina varia entre R$ 4,99 sem o aplicativo e R$ 4,49 com o aplicativo de fidelização do cliente.

por Wesley Silas

Conforme levantou o Portal Atitude junto ao Procon, em alguns postos de Gurupi o combustível já é vendido nesta semana a R$ 4,99 o litro e o preço mais baixo cobrado na Capital da Amizade é de R$ 4,59.

Contudo, o consumidor deve ficar atento antes de abastecer devido alguns postos oferecerem descontos após terem em mãos cadastros dos clientes via aplicativos com pagamento diretamente nas bombas de combustível. Em um deles o valor do litro, com aplicativo, chega a R$ 4,29, porém sem o aplicativo o valor do litro de gasolina passar a ser cobrado R$ 4,69.

Em algumas cidades, como Brasília, o Procon tem considerado as promessas de desconto por pagamento mediante aplicativo como publicidade enganosa.

“Postos de combustíveis não podem anunciar como preços reais dos produtos os valores com descontos válidos somente para pagamento por meio de aplicativo”, informou o Procon-DF ao site Metropoles.

Cashback

Este desconto faz parte do programa Cashbackv (dinheiro de volta). Ele permite o usuário receber uma determinada parcela do valor da compra — que varia de acordo com a empresa ou com o aplicativo no qual o consumidor tem cadastro.