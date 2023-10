Casa de Apoio Nova Esperança recebe doações de alimentos da Agrosoja

Uma doação mais que especial! A Casa de Apoio Nova Esperança, localizada em Gurupi e que atende, gratuitamente, milhares de pessoas de todas as regiões do Tocantins e outros estados, recebeu nesta segunda-feira, 09, a doação de 500 quilos de alimentos arrecadados durante a Agrosoja, realizada em Cariri do Tocantins.