Por Wesley Silas

A casa foi montada com apoio de vários parceiros como o Oiti Hotel que fez doações de todo enxoval de cama, mesa e banho e será inaugurada às 19h desta sexta-feira, 10.

”Agradecemos imensamente as doações recebidas hoje do Oiti Hotel, em nome da empresária e amiga Andréia Stival. Somos gratos à família Stival pelo apoio e parceria nos projetos que desenvolvemos e que atendem milhares de gurupienses e moradores de cidades vizinhas”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes, idealizador da Casa de Apoio.

A casa fica localizada na Rua 03, entre as Avenidas Pernambuco e Piaui, número 1.645.

“A Casa de Apoio em Gurupi é uma promessa nossa de Campanha para beneficiar tantas famílias das regiões sul e sudeste do Tocantins. Vamos atender as famílias que chegam em Gurupi e não têm lugar para dormir, tomar banho, almoçar, jantar e poder descansar. Neste Casa de apoio vamos oferecer, incialmente, 22 leitos, com três refeições diárias”, disse o deputado Eduardo Fortes ao convidar autoridades e a comunidade durante a abertura do Ano Legislativo na Câmara Municipal de Gurupi.

Copa do Craque

O deputado aproveitou ainda para convidar os gurupiense para participarem da final da Copa do Craque do jogo entre Vila São Miguel e Santa Cruz que acontece no próximo domingo (12) às 09h no campo do setor Nova Fronteira.