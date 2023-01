Por Wesley Silas

“Recebemos a visita do Dr. Oswaldo Stival e da sua família sendo que eles junto com a Cooperfrigu são um dos principais apoiadores da Casa. Em seguida recebemos a visita da prefeita Josi Nunes que conheceu as instalações e vai nos ajudar na manutenção com parceria da Prefeitura importante”, disse Eduardo Fortes.

A Casa de Apoio Eduardo Fortes vai atender centenas de famílias carentes, fornecendo hospedagem e alimentação para pacientes e seus acompanhantes que se deslocam até a cidade de Gurupi para atendimento e exames médicos.