por Redação

O Decreto Nº. 0230 foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira, 23, e leva em consideração a redução na demanda pelos serviços públicos não essenciais, em virtude do tradicional período de Carnaval. Os pontos facultativos não se aplicam aos serviços essenciais que, por sua natureza, exijam regime de plantão permanente.

O expediente nas repartições públicas municipais volta à normalidade a partir das 12 horas da quarta-feira de Cinzas, dia 02 de março.

“Eu quero aproveitar e fazer um convite para os nossos servidores. Que aproveitem esses dias para estarem com suas famílias, para relaxar e renovar as energias para voltar na quarta-feira à tarde ao trabalho e às atividades normais. Lembrando que ainda estamos vivendo uma Pandemia e que os cuidados e a prevenção devem ser mantidos nestes dias de folga também”, reforça a prefeita Josi Nunes.

Comércio

Em nota, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) informou que de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023, o comércio pode abrir normalmente neste período, mas poderá optar em fazer uma permuta com o Dia do Comerciário.