“A festa vai começar e você vai se divertir aqui, no Carnaval de Gurupi!” Está chegando a hora de matar a saudade da maior festa popular do Brasil e para garantir a animação, a Prefeitura de Gurupi está trazendo 26 bandas com artistas regionais e mais 05 atrações nacionais, que prometem agitar os foliões. Na programação tem ainda desfile de blocos, matinês e muito mais.

“Quero convidar toda a comunidade de Gurupi, do Tocantins e do Brasil para vir curtir o nosso Carnaval, que foi preparado com muito carinho para receber os nossos foliões e os turistas. Animação não vai faltar no maior Carnaval no Norte do Brasil e a Capital da Amizade vai se transformar na Capital do Carnaval durante estes dias de folia. Estamos de braços abertos esperando por todos com muita alegria no coração”, ressaltou a prefeita Josi Nunes.

Abertura Programação

Nesta sexta-feira, 17, a abertura da programação será com um desfile que terá a participação do Bloco da Saúde, do Bloco da 3ª Idade, das autoridades locais e da comunidade. A concentração será a partir das 17 horas, em frente à Praça da Igreja Santo Antônio, na Rua 1. O desfile vai passar pela Avenida Goiás, seguindo até o circuito da folia montado na Av. Pará. Quem vai animar os foliões durante o trajeto é a banda Mistura Nativa.

“Montamos uma programação diversificada, para todos os públicos e prestigiando também os nossos músicos locais. O Carnaval de Gurupi é conhecido por atrair muitos foliões, não só de outras cidades e estados, mas também da nossa cidade, e muitos estão ansiosos com o retorno da folia. Estamos trabalhando para que o folião se divirta e curta bastante toda esta estrutura organizada pela Prefeitura de Gurupi”, disse a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Amanda Costa.

Carnatrevo

Pela primeira vez a folia no Povoado Trevo da Praia, na zona rural de Gurupi, será realizada durante dois dias, sábado e domingo, e com duas bandas por noite. A estrutura está montada no Centro Comunitário do Povoado e a programação é aberta para a comunidade festejar à vontade.

O tradicional “Carnatrevo” começa no sábado, 18, com shows do cantor Rafael Barbosa e do cantor Nailson Lima. Já no domingo, a animação fica por conta de Alan dos Teclados e do Grupo Tok Geral.

Confira agora a programação completa do Carnaval de Gurupi 2023.

17/02/2023 (Sexta-feira) Abertura do Carnaval – Praça Igreja Stº Antônio 17 Horas Banda Mistura Nativa Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Banda Eclipse Circuito da Folia – Av. Pará 22h30 Banda Mistura Nativa Silon Santos Circuito da Folia – Av. Pará 00 Horas Neto LX Circuito da Folia – Av. Pará 02 Horas Mário Souzza 18/02/2023 (Sábado) Matinê (Veneza) 16 Horas Banda Zdubai Trevo da Praia – Centro Comunitário 21 Horas Rafael Barbosa Trevo da Praia – Centro Comunitário 00 Horas Nailson Lima Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Deusa Pinheiro Circuito da Folia – Av. Pará 22h30 Banda Balança-I Circuito da Folia – Av. Pará 00 Horas Barões da Pisadinha Circuito da Folia – Av. Pará 01h40 Dj – Lelis Circuito da Folia – Av. Pará 02h30 Higor Queiroz Isaac Rodrigues 19/02/2023 (Domingo) Matinê (Veneza) 16 Horas Banda Véi De Bengala Matinê Infantil (Parque Mutuca) 16 Horas Luciana Lucena Letícia Melo Trevo da Praia – Centro Comunitário 21 Horas Alan dos Teclados Trevo da Praia – Centro Comunitário 00 Horas Grupo Tok Geral Circuito da Folia – Av. Pará 20 Horas Desfile dos Blocos Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Keyte Araújo Circuito da Folia – Av. Pará 22h30 Kaçula Mil Wolts Circuito da Folia – Av. Pará 00 Horas João Bosco e Vinicius Circuito da Folia – Av. Pará 02 Horas Chico Chokolate 20/02/2023 (Segunda-feira) Matinê (Veneza) 16 Horas Grupo Amigos do Samba Matinê Infantil (Parque Mutuca) 16 Horas Luciana Lucena Letícia Melo Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Banda Brotos Circuito da Folia – Av. Pará 23 Horas Babado Novo Circuito da Folia – Av. Pará 00h30 Banda Skema do Brasil Circuito da Folia – Av. Pará 02 Horas Grupo Nu Pagodje 21/02/2023 (Terça-feira) Circuito da Folia – Av. Pará 20 Horas Pedro Henrique e Eduardo Circuito da Folia – Av. Pará 21 Horas Banda Pagode Vip Moral Circuito da Folia – Av. Pará 22 Horas Humberto e Ronaldo Circuito da Folia – Av. Pará 00 Horas Will Oliveira

Texto: Leilane Macedo – Secom Gurupi