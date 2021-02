por Wesley Silas

A Fecomércio Tocantins manifestou sobre o funcionamento do comércio geral no período de Carnaval e destacou que as empresas do comércio em geral podem abrir normalmente no dia 16 de fevereiro (terça de carnaval), de acordo com a clausula 27 da Convenção Coletiva de trabalho 2019/2021. Sugeriu ainda que os comerciantes que queiram oferecer folga aos seus colaboradores podem antecipar o feriado do dia 30 de outubro.

Segundo a Fecomércio, as empresas do comércio em geral que preferirem podem transferir a comemoração do Dia do Comerciário do dia 30 de outubro para o dia 15 de fevereiro (segunda-feira de carnaval), de acordo com a cláusula 31 da Convenção Coletiva de Trabalho, caso contrário poderão abrir normalmente.