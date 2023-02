da redação

Na manhã dessa sexta, 03, o comandante do 4° BPM Tenete Coronel Weslley Dias da Costa, recebeu o representante da Prefeitura de Cariri do Tocantins, o diretor de Infraestrutura Ricardo Pinheiro, que na oportunidade representou o Prefeito Junior Marajó. Foi apresentado todas as melhorias de estrutura, mobília e equipamentos que foram adquiridos pela Prefeitura de Cariri de forma a melhor receber os novos militares que compõem o Destacamento da Polícia Militar(DPM) pertencente a 1° CIA do 4° BPM comandando pelo 2° Tenente Adair José de Aquino.

“Temos muito a agradecer ao Prefeito de Cariri pelo empenho e agilidade em propiciar melhorias nessa estrutura e ser o primeiro município a entregar o destacamento e que já foi reativado de imediato”, finalizou o comandante do 4° BPM Tenente Coronel W. Costa.