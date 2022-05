Share on Twitter

O presidente da Câmara de Cariri do Tocantins, professor Ederson Soares, assinou nesta segunda-feira, 30 de maio, o protocolo de intenções, com vistas a parceria entre a Escola do Legislativo e a Câmara Municipal.

da redação

A parceria entre Câmara de Cariri do Tocantins e a Escola Legislativa tem como objetivo estabelecer cooperação técnica e intercâmbio cultural, científico e tecnológico, visando à troca de experiências, informações e aperfeiçoamento funcional e institucional dos vereadores e servidores do Legislativo municipal de Cariri.

A assinatura do protocolo aconteceu durante visita do presidente da Câmara de Cariri juntamente com os vereadores, Elton Moreira, Charles Nunes, Vanusa Luciano, Júnior Chaveiro, Ricardo Barata e Mineiro à AL, durante abertura de um curso sobre Noções de Orçamento Público, Legislação Eleitoral e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ministrado na sede da Escola, em Palmas.

Durante a assinatura, o presidente da Câmara de Cariri destacou. “É motivo de grande alegria para a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins essa parceria. O conhecimento liberta, transforma e empodera. É através dele que podemos mudar a nossa realidade local, e a Escola do Legislativo levará isso para o nosso município”, afirmou destacando que o próximo passo será a assinatura do Termo Técnico.

O presidente da Aleto, deputado estadual, Toinho Andrade concluiu. “A Escola Legislativa é muito importante, para o Legislativo e para a comunidade, que muitas vezes não tem como pagar cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, que são muito caros”, disse.

A proposta

A Escola do Legislativo da Aleto, oferece cursos voltados para a capacitação técnica nas funções legislativas, especialmente aquelas voltadas à elaboração de leis, estudos sobre matérias orçamentárias, finanças públicas e ao exercício do poder de fiscalização. Em cooperação com outras instituições de ensino, promove também complementos de estudos para os servidores em todos os níveis de escolaridade e cursos.