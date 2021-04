A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Cariri do Tocantins divulgou o resultado oficial do questionário eletrônico correspondente à avaliação sobre a distribuição dos materiais de apoio didático e execução das aulas remotas ministradas para estudantes matriculados na rede municipal de ensino durante a pandemia de Covid-19.

da redação

O questionário eletrônico, elaborado pela equipe técnica da Semed, permaneceu disponível em ambiente virtual durante uma semana e obteve a participação avaliativa de cerca de 70% dos pais e responsáveis por estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Luzia Souza Ferreira e da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges.

Para a Semed, o número de avaliações registradas no questionário eletrônico foi satisfatório e, conforme os gráficos divulgados, foi apontado que 94,1% de todos os participantes consideram como importantes as atividades de apoio didático enviadas pelos professores aos alunos durante as aulas remotas.

Conforme os dados oficializados, a maioria dos pais ou responsáveis pelos estudantes das duas unidades de ensino municipal demonstraram que estão satisfeitos com o serviço realizado pela Semed referente à distribuição semanal das atividades e ainda consideram que os materiais estão sendo enviados na quantidade adequada.

Por meio do questionário de avaliação foi possível identificar também que apenas 9,8% dos pais e responsáveis pelos alunos encontram dificuldades para auxiliar seus filhos com as atividades realizadas em casa; sendo que 46,1% encontram pouca dificuldade e 44,1% dos entrevistados responderam que não tiveram dificuldade alguma.

De acordo com a secretária municipal de educação, Solange Santana, com o resultado da pesquisa, a Semed deverá aprimorar o planejamento educacional e buscar soluções para os problemas apontados, com a proposta de garantir um melhor atendimento a todas as crianças e estudantes das unidades de ensino municipal.

“É de muita importância para nós a participação das famílias na avaliação, pois precisamos ouvir as diversas opiniões sobre a realidade educacional das nossas crianças e estudantes, principalmente neste período de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19”; declarou Solange Santana.