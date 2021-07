Foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins e com o apoio da Prefeitura, mais uma ação comunitária correspondente com a realização de testagem em massa da Covid-19 para toda a comunidade residente na zona urbana e rural do município.

A ação consistiu na realização de testes rápidos para diagnóstico positivo ou negativo de contaminação pelo novo Coronavírus, efetivados na praça Pedro Batista, localizada na Avenida Bernardo Sayão, mediante a atendimentos executados dentro da Unidade Móvel de Saúde pela equipe de profissionais da saúde municipal.

Na mesma ocasião, foi desempenhada na principal avenida da cidade, uma blitz de conscientização a pedestres e condutores de veículos em prol da divulgação pela importância e necessidade da permanência em casa durante o período da pandemia de Covid-19, como forma de garantir a redução dos casos positivos de pessoas contaminadas.

A ação teve como proposta dar continuidade ao mapeamento de possíveis novos casos de Covid-19 em Cariri e consequentemente oferecer o tratamento necessário aos casos diagnosticados como positivos durante a realização da testagem em massa, por meio do encaminhamento do indivíduo contaminado ao Ambulatório da Covid.

“Nossa intenção em realizarmos frequentes serviços e ações oferecidos à comunidade em geral é essencial para que possamos manter o controle da pandemia em nossa cidade, mas é necessário também que cada indivíduo se conscientize e faça sua parte neste combate que é de todos nós”; disse a secretária municipal de saúde, Vanessa Vancetto Nazato.