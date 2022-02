por Redação

Segundo o coordenador acadêmico, professor Fernando Haesbaert, as aquisições promovem avanços na estruturação dos espaços destinados às atividades práticas. “Hoje recebemos as banquetas e logo teremos outros móveis essenciais para a realização das aulas práticas nos espaços dos laboratórios que já contam com uma estrutura física primorosa”, comemora o docente.

As aquisições são utilização de recursos que o Câmpus de Gurupi recebeu, através de emenda parlamentar dirigida ao orçamento suplementar de capital no valor de R$ 200 mil, destinada pelo deputado federal Célio Moura. “Esses recursos suprem deficiências em nossos orçamentos, principalmente em recursos aplicados em obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos permanentes”, pontua o diretor do Câmpus, professor Rodrigo Tavares, ao ressaltar a importância desse tipo de parceria para ajudar as universidades em seus desafios.

Já o parlamentar esclareceu tratar-se de um compromisso assumido com a população de Gurupi, para destinar recursos para a educação. “Um dos pedidos que recebemos foi para ajudar a equipar os laboratórios da UFT, que possui cursos importantes para o Tocantins, porque habilita profissionais para ajudar a melhorar a nossa produção agropecuária de forma sustentável”, destacou Moura.