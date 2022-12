Por Redação

O professor Luiz da Silveira Neto representou a comissão do curso de Medicina Veterinária e relatou a proposta para o funcionamento do curso. “Esclarecemos que o curso segue alinhamento com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), também a inovação pedagógica, metodologias de ensino e formas de creditação de extensão”, pontuou o professor.

O professor Lucas Samuel Soares dos Santos apresentou as características das estruturas físicas, recursos humanos e outras estruturas do curso de Química, e defendeu a demanda de abertura de cursos noturnos na Unidade, para atendimento aos interessados que trabalham durante o dia.

“Esse será o primeiro curso noturno do Câmpus de Gurupi e conseguiremos alcançar pessoas que gostariam de estudar Química, mas não podem vir durante o dia”, explicou.

O diretor, professor Rodrigo Tavares, comenta que as aprovações são grandes conquistas para a UFT, para o Câmpus de Gurupi e para a região Sul do Tocantins. “Mais uma etapa alcançada. Já estamos articulando outras ações que viabilizem a abertura dos cursos, como, por exemplo, o contato com parlamentares que se dispuseram a ajudar com emendas orçamentárias e outros recursos necessários”, frisou. E esclareceu ainda que os processos seguem agora para aprovação em outras instâncias para a aprovação final e implantação dos cursos.

Conforme prevê o Estatuto da UFT, as propostas seguem para serem discutidas junto ao Conselho Universitário (Consuni), o órgão deliberativo supremo da Instituição, destinado a traçar a política universitária e a atuar como instância de deliberação superior e de recurso.