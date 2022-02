por Redação

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) realiza de 21 a 26 de fevereiro a “Campanha de Doação de Sangue Coren-TO” com objetivo de aumentar os estoques de bolsas de sangue do Núcleo de Hemoterapia de Gurupi. Desde o início da pandemia, o Núcleo está operando com estoque muito abaixo de sua capacidade, tendo queda de aproximadamente 70% na formação das bolsas de sangue.

De acordo com a técnica de enfermagem Édila Vargas Marinho, que atua na captação de doadores do Núcleo de Hemoterapia de Gurupi, antes da pandemia a unidade atendia de 25 a 30 pessoas por dia, mas há cerca de dois anos, desde que começou a crise sanitária, o Núcleo passou a atender de 5 a 6 pessoas diariamente. “Estamos trabalhando desde o início da pandemia com nossos estoques em níveis críticos, porque houve diminuição nas doações devido a pandemia e agora tem a gripe [H3N2] e a dengue. Ao mesmo tempo que houve diminuição das doações houve aumento da demanda, porque os pacientes graves com covid precisam de transfusão sanguínea”, ressaltou.

O Núcleo de Hemoterapia atende toda a Região de Saúde (RS) Ilha do Bananal, formada por Gurupi e mais 17 municípios da região sul do Tocantins. A técnica de enfermagem Édila Vargas Marinho explicou que as bolsas de sangue coletadas na unidade são repassadas à Agência Transfusional da Hemorrede em Gurupi que é responsável por fazer a distribuição para todos os hospitais públicos e privados circunscritos na RS Ilha do Bananal que fazem transfusão sanguínea.

Dia D – O dia “D” da Campanha está marcado para 23 de fevereiro. “No dia D haverá maior intensificação da mobilização para doação de sangue, com o público em geral e principalmente com o público que está sendo sensibilizado pelos parceiros desta Campanha de Doação de Sangue”, informou o secretário do Coren-TO e um dos organizadores da ação, Cassiano Milhomem.

A coleta será feita na própria sede do Núcleo de Hemoterapia de Gurupi, que fica na Rua Quatorze de Novembro (antiga Rua 1), ao lado do Samu, entre as avenidas Pernambuco e Ceará. Interessados em informações e agendamentos podem entrar em contato com o setor de Captação de Doadores: 3312-7545.

A Campanha é uma realização do Coren-TO, por meio da Subseção de Gurupi, e conta com apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins, do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, da União Tocantinense de Enfermagem, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins e do Sindicato dos Profissionais da Enfermagem do Tocantins.