por Redação

Empresas de Gurupi já estão recebendo os kits com os cupons da campanha do Festival de Prêmios ACIG, que segundo a Instituição é a maior da região sul do Tocantins. Serão oferecidas 20 bicicletas, 4 motos, 10 Tvs e um pacote de viagem para três pessoas, com destino, o Jalapão.

O dono de empresa que tem interesse em participar deve entrar em contato com a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), pelos fones: 63 3312 4303 – 63 9 8468-4422 e fazer as reservas. Ao todo já são 150 mil cupons confeccionados.

A expectativa é de um aquecimento no comércio de Gurupi e região. O Presidente da ACIG, Jair Sakai, reforça sobre a importância de todo empresário, seja de grande ou pequena empresa, que participe da campanha.

“Pedimos que todos sejam parceiros. O comércio que participar vai ter um diferencial e um atrativo a mais para chamar a atenção dos clientes e com isso as pessoas vão comprar mais, nossa economia será aquecida e os consumidores terão chances de receber diversos prêmios”, destacou o presidente.

“O sorteio vai acontecer no dia 31 de março por meio de uma live na rede social da Instituição. Todos os consumidores que ganharem um cupom, depois de fazer sua compra, deve entrar no aplicativo da ACIG e cadastrar o mesmo. É importante que ele seja orientado já no local onde adquirir o documento”, explicou a gerente da ACIG, Gislane Soares. O aplicativo do cadastro já pode ser baixado pelos links: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sorteioacig para versão android ou no link https://apps.apple.com/br/app/acig-sorteio/id1605779399 para versão iOS.

Após fazer o cadastro, o candidato ao sorteio deve clicar em CADASTRAR CUPOM, digitando em seguida o número do cupom, a loja que adquiriu e o nome do vendedor. Depois de salvo o cupom já será validado.

“A campanha é válida tanto para associados, quanto para não associados. A

ACIG conta hoje com mais de 400 empresas filiadas.

Além da ACIG, a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins (FACIET), Governo do Tocantins, Conselho de Desenvolvimento Econômico – Governo do Tocantins (CDE), Prefeitura de Gurupi, Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas (SEBRAE), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e Federação do Comércio do Estado do Tocantins (Fecomércio) são parceiras da Campanha.