por Wesley Silas

Segundo o Ministério da Infraestrutura, as mobilizações ocorrem também na Bahia, no Espírito Santo, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Em nenhum desses locais, segundo a pasta, há bloqueio total da pista. A SmartRisk – Soluções em Logística e Risco especialista em Gestão Logística, Monitoramento de Veículos e Rastreamento, divulgou um mapa (acesse aqui) mostrando os pontos de bloqueios em todo Brasil.

Em Gurupi foi montado um acampamento nas margens da rodovia para dar suporte aos caminhoneiros.

“Estamos aqui apoiando a movimentação de Brasília, juntamente com os colegas que estão lá e não estamos defendo causas de caminhoneiros, mas da classe total e a manifestação está rodando o Brasil inteiro e no Tocantins está em Gurupi, Alvorada, Araguaína e Paraíso do Tocantins. Estamos defendendo todas as categorias, tanto o comerciante, o agricultor, o pecuarista, o caminhoneiro e o empresário. Estes ministros têm que ceder”, disse Botelho.

O acampamento acontece no mesmo local onde aconteceu o movimento “Somos todos caminhoneiros” em maio de 2018 quando a categoria com apoio da sociedade buscou negociar com o Governo Federal redução do preço do diesel e eliminar a cobrança do pedágio para os eixos suspensos dos caminhões em todo o país.

O que diz a PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária do Tocantins (PRF), a interdição é parcial, está sendo apenas para caminhões e não conta com o seu apoio, mas está dialogando para liberação e visando garantir a segurança de todos.