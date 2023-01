Share on Twitter

Por Redação

Uma retroescavadeira foi acionada pela Prefeitura para retirar o caminhão que ficou submerso. Em seguida operadores da balsa recomendaram aos usuários a desligarem os motores dos veículo, acionar o freios de mão e deixá-los engatados, enquanto eles calçam os pneus dos veículos para oferecer mais segurança até que seja concluídaa travessia.

Nas expectativa de melhorar a segurança da travessia do Rio moradores de vilarejos, assentamentos e fazendas aguardam a construção de uma rampa que ofereça segurança, conforme já foi anunciado a liberação de recursos por um deputado federal, podendo assim manter a frequência nos serviços da balsa após uma draga que encontra-se instalada na margem do rio iniciar a operação do canal, ou até mesmo a terceirização dos serviços.