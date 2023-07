Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

O fato ocorreu na sexta-feira (30) no legislativo local e terminou em confusão, gritaria e objetos sendo arremessados e envolveu os vereadores Tânia Precata, Cirilo Douglas e Núbio Gomes (Base da prefeita). A sessão tinha sido marcada para debater um pedido para remanejar parte do orçamento da Prefeitura no exercício de 2023.

“Eu fui pra cima dele, pra falar pra ele não gritar com a vereadora. Pra ele respeitar a vereadora. Ele xingou ela”, diz Cirilo ao G1. Na suas redes sociais, o vereador chegou a afirmar que sua colega fora vítima de feminicídio, o que acabou repercutindo na cidade. Veja o vídeo View this post on Instagram A post shared by Cirilo Douglas (@cirilodouglasoficial)