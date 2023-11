Câmara de Dianópolis recebe Selo Ouro de transparência pública em avaliação nacional

Por Redação

Os dados são do Radar Nacional de Transparência Pública, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

O levantamento da Atricon faz parte do Programa Nacional de Transparência Pública que tem como objetivo, examinar o nível de transparência dos sites institucionais do poder público, sejam esses endereços da União, dos estados ou dos municípios.

O presidente da Câmara, vereador Manin do Zorra, destacou.

“Esse reconhecimento representa o compromisso da gestão com à população dianopolina, mostrando a nossa responsabilidade com o recurso público. Uma gestão com transparência fortalece o vínculo público com a sociedade, além de ser um dos principais pilares da administração pública. Essa conquista é fruto de um trabalho sério que realizamos em parceria com cada vereador e servidores. Esse selo nos mostra que estamos no caminho certo e direciona nossos trabalhos para que possamos continuar sendo referência em gestão pública”, disse o vereador.