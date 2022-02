Trazer para a população respostas e soluções quanto ao abastecimento de água foi o objetivo da Audiência Pública com a empresa BRK Ambiental, concessionária responsável pela prestação do serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto no município, realizada na manhã desta quinta-feira, 17 de fevereiro no plenário da Câmara Municipal de Dianópolis.

da redação

A audiência é resultado do requerimento n° 05/2022 do vereador e presidente da Comissão Temporária de Águas e Meio Ambiente, Bilsan França, aprovado por unanimidade na sessão do último dia 8, com o objetivo de trazer esclarecimentos à população sobre a constante falta de abastecimento de água no município, além da qualidade do serviço. “Momento importante, onde apresentamos a demanda da comunidade, diante de várias reclamações da população. Diante dos últimos acontecimentos, principalmente sobre a falta contínua de água em nosso município, solicitamos que a empresa viesse e explicasse para a comunidade o que está havendo, no sentido de juntos, trazermos solução”, enfatizou o vereador.

Na pauta, foram abordados: desabastecimento de água, coloração da água, instalação de filtros adequados e limpeza periódica do reservatório, localizado no setor Cavalcante, retomada as obras de construção da rede de esgoto.

A Audiência contou com a presença do gerente operacional regional Sul da BRK Ambiental, Pedro Gobbo, que explanou sobre os questionamentos dos vereadores. “Tivemos uma interrupção de 18 horas no dia 27 de janeiro. Esse problema se deu em função de uma pane elétrica, que danificou o sistema de captação e distribuição, queimando duas bombas que foram substituídas. Hoje o sistema está normalizado e com monitoramento 24h. A empresa tem avançado na implantação de tecnologias a fim de melhorar todo serviço de distribuição”, argumentou informando que nos próximos anos, a empresa deve aplicar R$ 40 milhões em investimento para Dianópolis.

O gerente operacional pontuou ainda sobre todo o processo de funcionamento da empresa no município. “A gente garante que a água que está sendo distribuída atende todas as exigências de qualidade. Nossos reservatórios recebem limpeza com tecnologia. Quando ocorre situações de água turva, são situações onde o consumidor pode nos acionar, para que possamos ir fazer os procedimentos devidos”, orientou.

O vereador Gena Ferreira, questionou. “A empresa faz investimentos e em sua linha cronológica a população não percebe isso no dia-a-dia. Essas melhorias citadas não estão chegando na casa do consumidor. A sociedade cobra o vereador e estamos aqui cobrando respostas ao direito que o cidadão tem. Queremos garantias de serviços de qualidade”, disse.

Já o vereador Júnior Trindade, propôs a possibilidade de haver desconto na fatura do consumidor, quanto à qualidade da água. “Há casos onde a qualidade da água perdura por horas e o consumidor não pode ser lesado”, frisou.

“Nestes casos, o morador precisa acionar a BRK para que a empresa vá ao local, para fazer a descarga no próprio cavalete do registro, onde o consumidor não terá custo sobre essa água que será descartada”, explicou o gerente da BRK.

Na oportunidade, o vereador Bilsan questionou sobre os serviços de reparos que são realizados na malha asfáltica da cidade, quando há necessidade por parte da empresa em realizar recuperação da rede de abastecimento. “São situações onde o município fica em prejuízo”, afirmou.

“A gente reconhece esse problema e sabemos que principalmente neste período de chuva é ainda mais complicado. Mas, estamos procurando meios para melhorar este trabalho, inclusive já fazendo reparos, mapeando e realizando estudos para melhorar”, disse o gerente da BRK.

Participaram da audiência, os vereadores, Bilsan, Manin do Zorra, Gena, Tuca Lula, Marcelo Rodrigues, Paulo da Mega, André Cavalari, Júnior Trindade e Bira. Também estiveram presentes o engenheiro responsável pelo polo de Dianópolis, José Victor, a supervisora de Operações, Thais Rosa Fonseca, o encarregado de manutenção, Luciano Oliveira, o contato comercial, Lívia Nunes, a secretária municipal de administração, Pastora Delma e o engenheiro do município, Ruan Ribeiro.