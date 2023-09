Câmara de Dianópolis aprova Projeto de Lei que denomina Ginásio de Esportes do setor Santa Luzia

A Câmara Municipal de Dianópolis, aprovou na sessão ordinária desta quarta-feira, 20, o Projeto de Lei 23/2023, de autoria dos vereadores Manin do Zorra, Paulo da Mega e Ubiracy Soares, Marcelo Rodrigues e Eduardo Barbosa, que denomina o Ginásio de Esportes em construção no setor Santa Luzia “Ginásio de Esportes Leandro Bezerra Ribeiro”, em homenagem ao atleta, mototaxista e brigadista, que morreu em um acidente de trânsito na Rodovia TO 040, em 4 de julho deste ano, quando estava em uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, juntamente com outros profissionais, retornando de combate a incêndio na região.



Entusiasta do esporte, Leandro Bezerra Ribeiro se dedicou à realização de ações esportivo-sociais do município, fortalecendo a modalidade do atletismo, além unir esforços na organização de eventos e competições esportivas. “Leandro foi um incentivador do esporte, sempre apoiando e buscando a realização de eventos em Dianópolis, participando também de vários eventos em outros municípios, representando o nosso município, além de ser um exemplo de amigo e cidadão”, argumentou o vereador e presidente da Casa, Manin do Zorra.

Em suas palavras, o vereador Marcelo Rodrigues reforçou. “É uma homenagem há quem deixou um legado de amizade, de bondade e principalmente de incentivo ao esporte. A obra está em construção e temos certeza que a escolha desta denominação traz a marca de um jovem que representou à nossa querida Dianópolis no esporte”, destacou.

O vereador Ubiracy Soares enfatizou. “Leandro deixou um vazio nas Ruas da nossa querida Dianópolis. A gente sempre via ele correndo pelas Ruas, praticando aquilo que ele amava, que era o esporte. Tenho certeza que é uma homenagem merecida e que representa a vontade da nossa comunidade”, disse.

Em suas palavras, o vereador Eduardo Barbosa destacou. “A gente se orgulha em poder fazer essa homenagem à um homem tão comprometido com o esporte como o Leandro. Ele deixou o legado dele aqui e nada mais justo do que prestar essa homenagem aos seus familiares, amigos e sociedade dianopolina para que o legado dele seja eternizado”, afirmou.

Emocionado, o vereador Paulo da Mega disse. “O Leandro foi e será para sempre um grande amigo. Um amigo que deixou sua marca em Dianópolis e um vazio em nossos corações. A emoção toma conta porque sabemos a falta que o Leandro já nos faz aqui nas Ruas da nossa Terra das Dianas. Essa homenagem é também uma forma de deixar um pouco do Leandro com toda nossa comunidade”, frisou.

O Projeto foi aprovado em 2° turno por unanimidade e encaminhado para sanção do Executivo Municipal.

Leandro Bezerra Ribeiro

Nascido em Dianópolis, filho de Durval Ribeiro dos Santos (Dorjão) e Maria Dini Bezerra Ribeiro, é o segundo de 5 irmãos das quais são, Betânia Paulo Ribeiro Marques, Denival Bezerra Ribeiro e Betiane Bezerra Silva, deixou duas filhas, Aylana Santana Ribeiro, 22 anos, Tainandra Rodrigues Bezerra, dois netos, Gabriel Santana de Jesus e Ravy Leandro Ribeiro de Jesus (em sua homenagem), sendo que este não terá o privilégio de conhecer o avô.

Em sua infância foi dedicado em tudo que se propunha fazer. Treinado pelo pai desde pequeno, foi um dos melhores cavaleiros de competição em Dianópolis.

Leandro era moto taxista, condutor de turismo, atleta e brigadista do corpo de Bombeiros, marcando a vida das pessoas que cruzou seu caminho, desde com o cuidado à um “desconhecido enfermo”, a ajudar uma senhora com as sacolas ao atravessar a Rua.

Leandro partiu deixando a lição da lealdade, perdão, bondade, generosidade e amizade.