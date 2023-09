Câmara de Cariri do Tocantins aprova PL que garante pagamento do Piso Nacional da Enfermagem

Por Redação

O novo piso está previsto na Lei Federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022. “O sentimento da Casa é de muita alegria em votar e aprovar essa matéria tão importante para os profissionais da enfermagem. Estamos aqui para isso, para trabalhar pelo povo caririense, sobretudo para garantir que o servidor público tenha seus direitos garantidos e valorizados”, ressaltou o presidente da Câmara, Elton Moreira “Tetim do Açougue”.

A Lei Federal fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado, valor que serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).

Conforme a Lei, os valores seguem assim: Enfermeiros: R$ 4.750, Técnicos de enfermagem: R$ 3.325, Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375 e Parteiras: R$ 2.375.

Educação

Também na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, foi distribuído para as comissões, o Projeto de Lei 04/2023, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação de Cariri do Tocantins, em observação ao Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Municipal de Educação (PME).