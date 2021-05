Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo amigos da família, Caio Henrique Bernardes Guimarães, sentiu os primeiros sintomas da Covid-19 por volta do dia 13 de maio e na quinta-feira, 27, chegou a ser entubado e na madrugada desta sexta-feira, 28, ele sofreu três paradas cardíaca e foi a óbito.

Em nota, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi, lamentou a perda do filho do seu associado, Lúcio Guimarães.

“Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos pela perda deste jovem rapaz. Externamos tamanha tristeza”.

A prefeito de Gurupi, Josi Nunes, também lamentou a morte do jovem Caio Guimarães, filho de Dona Jussara e Lúcio Guimarães. “Neste momento de dor, a prefeita roga ao Pai celestial que conforte o coração dos familiares e amigos”, informou a prefeita por meio de sua assessoria de comunicação.

Para a Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, o jovem advogado Caio Henrique Bernardes Guimarães, era filho da sua amiga, professora e ex-assessora de Gestão de Pessoas da Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Gurupi, Jussara Bernardes da Costa Guimarães. ” Neste momento tão difícil, direciono minhas orações para que Deus possa recebê-lo em seu infinito amor e que traga conforto e luz a Jussara, seu esposo Lúcio, assim como aos demais familiares e amigos do jovem Caio”, escreveu a secretária, Adriana Aguiar.

O ex-prefeito de Gurupi, também amigo da família, também prestou solidariedade aos familiares.

“Lamento profundamente a morte de Caio Guimarães, um jovem promissor que infelizmente foi mais uma vítima da COVID-19 em Gurupi. Minha sincera solidariedade aos pais, Lúcio Guimarães e Jussara, aos familiares e amigos neste momento de grande tristeza”.

Nota de Pesar

Nota de Pesar

