Por Wesley Silas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) distribuiu comunicado na quarta-feira, 03, informando que as ações finais, da etapa de apuração do Censo Demográfico, que envolvem a coleta de informações, ocorrerão até o dia 28 deste mês e “que os dados definitivos de população do censo serão divulgados, pelo instituto, impreterivelmente, em 28 de junho próximo”.

Enquanto não foi publicado o resultado oficial, em Gurupi uma preliminar do Censo foi apresentada por ume equipe do IBGE durante 3ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022, na Câmara Municipal de Gurupi mostrando queda de moradores por domicílio.

Na apresentação dos dados prévios recenseamento realizado no município comprovam que número de residências na cidade expandiram, devido a diminuição de moradores e o aumento populacional em que a cidade tinha 76.755 habitantes em 2010 e passou a ter 83.180 no prévia de 2022. São dados que podem demonstrar queda no número de moradores por domicílio que passou de 3,29 em 2010 para 2,78 em 2022. A média de moradores por domicílio urbano caiu de 3,30 em 2010 para 2,79 em 2022, enquanto a média de moradores por domicílio rural teve queda de 2,93 em 2010 para 2, 62 em 2022.

Conclusão do Censo

Em nota publicada ontem (03/05) pelo IBGE, diz que etapa de apuração do censo, iniciada neste ano, foi realizada com sucesso junto a diversos territórios censitários, como a Terra Indígena Yanomami, comunidades em grandes capitais e regiões metropolitanas e também junto a bairros de alto padrão. E “o trabalho técnico realizado por servidores do IBGE e o acompanhamento de especialistas externos convidados para avaliação dos dados do censo foram realizados com êxito”.

Diante disso, a Comissão Executiva do Censo, comunicou) que os trabalhos de pesquisa de campo terminam até o final de maio.

Com informações da Agência Brasil