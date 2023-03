Por Wesley Silas

De acordo com o empresário e presidente da ACIG, Wilson de Souza Felix, o Café com Empresários que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16, foi provocada pela XP Investimentos, especializada em assessoria de investimentos; ocasião em que também houve um café da manhã com empresários e comentado sobre o II Festival de Prêmios ACIG, considerado a maior campanha da região sul do Tocantins com premiações de 05 motos, 25 bicicletas, 15 TVs e um pacote de viagem que serão sorteados no dia 14 de abril.

“A XP Investimentos nos trouxe informações sobre o novo cenário econômico de 2023 e foi muito promissor e agradecemos muito o empresariado que comparece e a XP por nos dar essas alternativa e conhecimento de mercado”, disse Wilson Felix.

O vice-presidente da ACIG, Marcelo Dominici, disse que a proposta da ACIG é promover duas reuniões, denominadas Café com Empresários, por mês com a finalidade de promover Networking com empresários que atuam nos mais diferentes segmentos como objetivo de novos negócios e fortalecer a economia regional.

“Foi uma reunião muito produtiva com muito conteúdo e bastante proveitosa para os empresários, pois acreditamos que precisamos trazer conhecimentos e debater ideias novas para os empresários associados na ACIG e também os não associados. Este é o nosso objetivo e a gente entende que informações precisam ser compartilhadas e ela tem um valor muito grande, principalmente, no momento que a gente vive de mudança econômica, de desafios financeiros; então, é o papel da associação não na capacitação dos colaboradores das empresas, mas também capacitar os nossos empresários que estão diretamente envolvidos na Associação Comercial”, disse Dominici.

II Festival de Prêmios ACIG

Segundo o presidente da ACIG, Wilson de Souza Felix, 107 empresas participam do II Festival de Prêmios ACIG.