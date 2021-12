A C&A Brasil dá continuidade ao seu plano de expansão e atinge o marco de 319 lojas físicas no país com a inauguração, nesta quarta-feira (08), da C&A Shopping Center Araguaia, em Gurupi, TO. A unidade segue rigorosos protocolos para garantir a segurança e saúde dos seus clientes e associados. Com a abertura, a C&A passa a ter duas unidades no estado. Em 2021, a companhia inaugurou 26 novas unidades no país. Essa nova abertura faz parte da estratégia de negócios C&A Fashion Tech, que visa a expansão de novos formatos de lojas, lançamento de serviços digitais e soluções omnicanais, além da aceleração da transformação digital da companhia para atender aos novos hábitos de consumo das suas clientes.

A unidade conta com um espaço com cerca de 1394,78 m e reforça a presença da marca no Tocantins, oferecendo aos consumidores uma plataforma de expressão democrática por meio da moda. A loja de número 319 está instalada em um ambiente moderno, clean e intuitivo, além disso, oferece uma ampla variedade de produtos, como roupas (femininas, masculinas e infantis), fashiontronics (celulares e relógios), a linha esportiva ACE e calçados. A unidade conta, ainda, com uma equipe dedicada para oferecer a melhor experiência e jornada de compra aos clientes. Ao total, cerca de 30 associados foram contratados para a loja.

Serviços e soluções digitais e omnicanais

Com o propósito de tornar a jornada de compra ainda mais dinâmica e melhor atender, com exclusividade, clientes de outras cidades, próximas a Gurupi e, pertencentes ao Tocantins, a nova unidade conta com o modelo operacional chamado Ship From Store – funcionalidade logística que, embora não seja perceptível aos consumidores, vem apoiando, cada vez mais, a operação da companhia. Por meio desta modalidade, a C&A utiliza o estoque de loja local para atender com mais agilidade os pedidos realizados em seu e-commerce e aplicativo na região. Na prática, ao invés da compra sair do centro de distribuição da varejista, ela sai da própria loja, otimizando o prazo de entrega.

Outro novo ponto de contato entre a marca e a cliente é o atendimento via WhatsApp. A plataforma é um canal exclusivo de atendimento e de apoio para as compras via nosso e-commerce, já que ao contatar o consultor a cliente pode tirar dúvidas e pedir ajuda para encontrar um produto no e-commerce.

Além disso, a nova loja será inaugurada com as três modalidades do Clique & Retire – serviço omnicanal – que oferece a possibilidade de a cliente realizar a compra online e retirá-la em loja física. Os consumidores contarão com o formato tradicional do Clique & Retire, no qual a retirada do pedido na unidade é feita no dia seguinte; o formato expresso, que permite a retirada da compra online na loja em até 2 horas após a aprovação do pagamento da compra (e a depender da disponibilidade do produto escolhido); e, por fim, o Clique & Retire Drive Thru.

Ainda, outra facilidade omnicanal da nova unidade é a tecnologia chamada Corredor Infinito. Se a cliente não encontrar o produto que deseja na loja, esta tecnologia permitirá que o associado da C&A consulte rapidamente todo o estoque da varejista (e-commerce e outras unidades) e encontre a peça desejada dando sequência à compra. Após identificar o item, a cliente pode optar por recebê-lo em casa com toda comodidade ou retirá-lo via Clique & Retire na loja indicada.

C&A estimula a sustentabilidade em sua nova loja

Promover uma moda com impacto positivo é também um grande objetivo da C&A e que não poderia faltar na loja de Gurupi. Para isso, a unidade fará parte do Movimento ReCiclo, iniciativa da marca que oferece uma alternativa para dar uma destinação mais sustentável às roupas usadas. As peças depositadas nas urnas do Movimento ReCiclo serão encaminhadas a instituições parceiras para reuso ou reciclagem. Para participar, os interessados podem depositar as peças na urna do ReCiclo disponível na loja. O descarte ambientalmente correto para celulares, pilhas e baterias também pode ser feito na loja por meio da urna do Programa de Lixo Eletrônico da C&A.

Ações de segurança contra a Covid-19

Para garantir ao máximo a segurança e saúde de seus clientes e associados, a C&A está tomando todas as medidas protocolares durante a jornada de compra. Por isso, desde o início da pandemia, a companhia vem adotando um novo modelo operacional para retomar as atividades das suas unidades, de acordo com as indicações dos órgãos de saúde e autoridades.

Dentre as medidas preventivas adotadas, estão o reforço na limpeza e higienização de todos os ambientes; disponibilização de álcool em gel para associados e clientes; fornecimento aos clientes de produtos para higienizar sacolas e cestas de compras; higienização destes itens a cada uso; distanciamento físico de 1,5 metros entre os caixas e os clientes, sobretudo nas filas por meio de sinalização e provadores das lojas fechados por tempo indeterminado. A empresa trabalha ainda com quadro de funcionários reduzido e revisão de turnos; todos os associados recebem máscaras e são orientados a usá-las durante todo o expediente e nos períodos de deslocamento, além de terem sua temperatura aferida diariamente antes de iniciar a jornada de trabalho. Colaboradores do grupo de risco seguem afastados, assim como os que eventualmente apresentarem sintomas. Para ter acesso as novidades e todos os protocolos de segurança adotados pela marca, confira o site.