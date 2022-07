por Redação

A BRK, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, segue avançando com as obras de implantação de redes de esgoto em Gurupi. Na semana de 4 a 9 de julho, os setores Jardim Medeiros, Jardim dos Buritis, Jardim das Palmeiras, Jardim Tocantins e Waldir Lins recebem os trabalhos.

A companhia está ampliando a cobertura do sistema para garantir saúde e qualidade de vida para mais famílias. O sistema de tratamento também assegura que o esgoto seja devolvido à natureza em condições adequadas para proteger a vida aquática, assim como os animais e plantas que habitam os ecossistemas.

As obras estão sendo realizadas em regime especial, com a abertura e fechamento das escavações, sempre ao fim do dia de trabalho. A proteção das áreas e a recuperação das calçadas no local também estão sendo realizadas.

Os clientes que tiverem dúvidas ou sugestões, podem realizá-las na loja de atendimento da BRK Ambiental em Gurupi, localizada no “É pra Já”, ou ainda através do telefone 0800 644 0195, por mensagem via WhatsApp (11) 99988-0001 ou pelo site www.brkambiental.com.br.

Jardim Medeiros

Segunda-feira (04)

Rua 33 entre Av. Dueré e Rua 53

Rua Perimetral Norte entre as ruas F e N

Terça-feira (05)

Rua 33 entre Av. Dueré e Rua 53

Rua Perimetral Norte entre as ruas F e N

Quarta-feira (06)

Rua 33 entre Av. Dueré e Rua 53

Rua Perimetral Norte entre as ruas N e J

Quinta-feira (07)

Rua 33 entre Av. Dueré e Rua 53

Rua Perimetral Norte entre as ruas N e J

Sexta-feira (08)

Rua 33 entre Av. Dueré e Rua 53

Rua Perimetral Norte entre as ruas J e K

Sábado (09)

Rua 33 entre Av. Dueré e Rua 53

Rua Perimetral Norte entre as ruas J e K

Jardim dos Buritis

Segunda-feira (04)

Rua 53 entre as ruas 217 e 216

Terça-feira (05)

Rua 53 entre as ruas 216 e 215

Quarta-feira (06)

Rua 53 entre as ruas 215 e 214

Quinta-feira (07)

Rua 53 entre as ruas 214 e 107

Sexta-feira (08)

Rua 53 entre as ruas 107 e 212

Sábado (09)

Rua 53 entre as ruas 212 e 211

Jardim das Palmeiras

Segunda à sexta-feira (de 04 a 09 de julho)

Avenida Beira Rio entre as ruas M e Av. Alagoas

Jardim Tocantins

Segunda à sexta-feira (de 04 a 09 de julho)

Rua 2 entre as avenidas 4 e 6

Rua 4 entre as avenidas 4 e 6

Rua 5 entre as avenidas 4 e 5

Rua 5 entre as avenidas 7 e 9

Avenida 6 entre as ruas 2 e 4

Avenida 7 entre as ruas 2 e 3

Waldir Lins

Segunda à sexta-feira (de 04 a 09 de julho)

Rua E entre as ruas 2 e 14

Rua F entre as ruas 2 e 14

Rua G entre as ruas 2 e 14

Rua H entre as ruas 13 e 16

Rua 2 entre as ruas E e G

Rua 3 entre as ruas E e G

Rua 4 entre as ruas E e G

Rua 5 entre as ruas E e G

Rua 6 entre as ruas F e G

Rua 7 entre as ruas F e G

Rua 8 entre as ruas F e G

Rua 9 entre as ruas F e G

Rua 10 entre as ruas F e G

Rua 11 entre as ruas F e G

Rua 12 entre as ruas F e G

Rua 13 entre as ruas F e G

Rua 14 entre as ruas F e G

Rua 15 entre as ruas F e G