por Redação

Com foco na melhoria e modernização do sistema de abastecimento de água de Araguaína, a BRK concessionária que atende com saneamento 47 cidades do Tocantins, começa nesta segunda-feira (2/5) um projeto importante para o fornecimento de água na região central da cidade. A empresa irá investir cerca de R$ 10 milhões em um projeto de modernização das redes de água tratada. Ao todo, 31 mil metros de redes de água serão substituídos no centro da cidade. Incluindo uma adutora de grande porte com mais de 2 mil metros de extensão. O projeto irá beneficiar diretamente mais de 6 mil pessoas, garantindo um fornecimento de água mais seguro e contínuo.

“As perdas físicas de água no sistema de abastecimento ocorrem por meio de vazamentos, causados por rompimentos de tubulações antigas, que podem ocasionar faltas de água e baixa de pressão. Essa obra permitirá uma nova configuração das tubulações, evitando vazamentos e trazendo ainda mais regularidade e segurança ao abastecimento”, explica o responsável pelas operações da BRK em Araguaína, Rômulo Pereira.

A BRK tornou Araguaína destaque internacional em redução de perdas de água. As novas tubulações serão instaladas nas calçadas, isso irá facilitar futuros trabalhos em casos de manutenções de emergência, por exemplo. Durante as obras, ruas e avenidas de Araguaína serão interditadas para dar mais segurança aos funcionários do projeto, motoristas e pedestres. O cronograma das interdições será divulgado semanalmente pela BRK.

A concessionária concentrará as ações em bairros, dias e horários criteriosamente programados para evitar o mínimo possível o desabastecimento de água nos imóveis que não possuem reservatório (caixa d’água). Os moradores que residem em áreas próximas da obra serão comunicados pelas equipes sobre os trabalhos.

A recuperação do asfalto e das calçadas que receberão as obras seguirão um cronograma de trabalhos diferente. Todas as escavações serão fechadas ao final de cada dia de trabalho. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a concessionária por meio do 0800 644 0195, disponível 24h, e do WhatsApp (11) 99988-0001, que funciona em horário comercial e apenas por mensagem, além das redes sociais da BRK Ambiental.