por Redação

A concessionária BRK, responsável pelos serviços de água e esgoto em Gurupi, inicia na segunda-feira, dia 13, obras de melhorias de redes de água na rua 31 de março (rua 20). Os trabalhos serão executados em quatro trechos movimentados, portanto, é importante que os motoristas e pedestres optem por transitar em vias alternativas.

No local, 400 metros de tubulação serão substituídos com objetivo de modernizar a infraestrutura das redes de distribuição de água, trazendo melhorias no abastecimento, especialmente, em dias de alto consumo, além de reduzir as ocorrências de vazamentos nessa região da cidade.

A tubulação a ser substituída é de 100 milímetros, resistente a deformações e com baixo efeito de incrustação; além de ser de fácil manuseio e instalação, com durabilidade superior a 50 anos.

Interdições no trânsito

Para a substituição das redes de água na rua 31 de março (rua 20), os trabalhos vão ocorrer sempre das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e, eventualmente, poderão ocorrer aos sábados. Durante os trabalhos, quatro trechos terão o tráfego de veículos interditado, permitindo apenas o acesso local. Todos os trechos estarão com as devidas sinalizações e as áreas de serviços isoladas até a finalização dos serviços. O objetivo é garantir a segurança dos trabalhadores e a comunidade durante as atividades e sendo assim, a concessionária pede atenção redobrada de motoristas e pedestres ao circularem pelo entorno da obra. São os seguintes locais:

Trecho 1

Rua 31 de Março (Rua 20) entre Av. Paraná e São Paulo

Trecho 2

Rua 31 de Março (Rua 20) entre Av. São Paulo e Amazonas

Trecho 3

Rua 31 de Março (Rua 20) entre Av. Amazonas e Mato Grosso

Trecho 4

Rua 31 de Março (Rua 20) entre Av. Mato Grosso e Pará

Abastecimento

Durante a execução dos serviços, programados para ocorrer entre os dias 13 e 24 de março, os imóveis localizados na região poderão ter interferências no abastecimento de água. A previsão é que, sempre no início das noites, o fornecimento seja regularizado.