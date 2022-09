Por Redação

A nova unidade substitui o atendimento do setor Paulo de Tarso, na BR-153. O atendimento ao público da BRK possui agora um espaço amplo, com mais conforto. No local o cliente pode transferir a titularidade de uma conta, solicitar ligação e religação de água, pedir a suspensão do fornecimento do serviço, pagar a fatura utilizando cartão de crédito e também realizar a negociação de débitos.

Orlei Tamanho, responsável pelas operações da BRK em Gurupi, explica que a nova agência traz mais facilidade aos clientes com elementos tecnológicos. “A implantação da nova unidade de atendimento presencial é parte do nosso compromisso com os moradores de Gurupi. Nesse sentido, adicionamos um terminal digital que trará mais rapidez aos atendimentos. Continuamos trazendo soluções inovadoras para um serviço de qualidade”, afirma.

Além da unidade, os clientes também podem obter atendimento por canais remotos. No site minhabrk.com.br é possível emitir a segunda via de faturas, realizar consultas de débitos e solicitar outros serviços. No telefone 0800 6440 195, também é possível obter atendimento, reportar casos de falta de água, e acessar outros serviços. O WhatsApp (11) 99988-0001 também possui uma série de facilidades que podem ser solicitadas por meio de mensagem de texto.