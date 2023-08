Por Redação

Nesses bairros algumas ruas estarão interditadas até o dia 19 de agosto, com as devidas sinalizações e as áreas de serviços isoladas até a finalização dos serviços de execução da rede. O objetivo é garantir a segurança de trabalhadores e comunidade durante as atividades que são realizadas entre às 7h e 19h.

A Companhia ressalta que as calçadas e pavimento asfáltico serão recuperados, mantendo as condições dos originalmente existentes. Os clientes que tiverem dúvidas podem se direcionar à agência de atendimento da BRK em Gurupi, localizada na BR-153, Trevo Sul, Bairro Paulo de Tarso, ou ainda através do telefone 0800 644 0195, por mensagem via WhatsApp (11) 99988-0001 ou pelo nosso site.

Confira o cronograma:

14/08/2023 – Segunda-feira:

Av. Sergipe (Entre Rua 10 E Rua 19); Av. Roraima (Entre Rua 08 E Rua 09); Rua 23 (Av. Fernando De Noronha E Av. Roraima);Rua 10 (Entre Rua 05 E Rua 06); Rua Lenival Ferreira; Rua S13, S16, S14, S12, S10, S8, S6, S4 E S2; Rua S15; Avenida Fernando De Noronha; Avenida Roraima E Rua 7c; Avenida 5; Rua Antônio Almeida Veras; Rua Daniela Oliveira Ribeiro; Rua Raque Rocha E Avenida Oeste

15/08/2023 – Terça-feira:

Av. Sergipe (Entre Rua 19 E Rua 20); Av. Roraima (Entre Rua 09 E Rua 10); Rua 23 (Av. Fernando De Noronha E Av. Roraima); Rua 10 (Entre Rua 06 E Rua 07); Rua Lenival Ferreira; Rua S13, S16, S14, S12, S10, S8, S6, S4 E S2; Rua S15; Avenida Fernando De Noronha; Avenida Roraima E Rua 7c; Avenida 5; Rua Antônio Almeida Veras; Rua Daniela Oliveira Ribeiro; Rua Raque Rocha E Avenida Oeste

16/08/2023 – Quarta-feira:

Av. Sergipe (Entre Rua 20 E Rua 21); Rua 10 (Entre Av. Roraima E Av. Sergipe); Rua 22 (Entre Av. Roraima E Av. Sergipe); Rua 10 (Entre Rua 07 E Rua 08); Rua Lenival Ferreira; Rua S13, S16, S14, S12, S10, S8, S6, S4 E S2; Rua S15; Avenida Fernando De Noronha Avenida Roraima E Rua 7c; Avenida 5; Rua Antônio Almeida Veras; Rua Daniela Oliveira Ribeiro; Rua Raque Rocha E Avenida Oeste

17/08/2023 – Quinta-feira:

Av. Sergipe (Entre 21 Rua E Rua 22); Av. Fernando De Noronha (Entre Rua 24 E Rua 25); Rua 22 (Entre Av. Fernando De Noronha E Av. Roraima); Rua 08 (Entre Rua 10 E Rua 23); Rua Lenival Ferreira; Rua S13, S16, S14, S12, S10, S8, S6, S4 E S2; Rua S15; Avenida Fernando De Noronha; Avenida Roraima E Rua 7c; Avenida 5; Rua Antonio Almeida Veras; Rua Daniela Oliveira Ribeiro; Rua Raque Rocha E Avenida Oeste

18/08/2023 – Sexta-feira:

Av. Sergipe (Entre Rua 22 E Rua 23); Av. Fernando De Noronha (Entre Rua 23 E Rua 24); Rua 22 (Entre Av. Fernando De Noronha E Av. Roraima); Rua 07 (Entre Rua 10 E Rua 11); Rua Lenival Ferreira; Rua S13, S16, S14, S12, S10, S8, S6, S4 E S2; Rua S15; Avenida Fernando De Noronha; Avenida Roraima E Rua 7c; Avenida 5; Rua Antonio Almeida Veras; Rua Daniela Oliveira Ribeiro; Rua Raque Rocha E Avenida Oeste

19/08/2023 – Sexta-feira:

Av. Sergipe (Entre Rua 23 E Rua 24); Av. Fernando De Noronha (Entre Rua 22 E Rua 23); Av. Roraima (Entre Rua 22 E Rua 23); Rua 11 (Entre Rua 04 E Rua 05); Rua Lenival Ferreira; Rua S13, S16, S14, S12, S10, S8, S6, S4 E S2; Rua S15; Avenida Fernando De Noronha; Avenida Roraima E Rua 7c; Avenida 5; Rua Antonio Almeida Veras; Rua Daniela Oliveira Ribeiro; Rua Raque Rocha E Avenida Oeste