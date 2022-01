A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, está monitorando o fornecimento de água tratada nas cidades afetadas pelas enchentes no Tocantins para garantir a segurança operacional do sistema de abastecimento de água e que não falte água tratada para a população. Atualmente, seis municípios atendidos pela concessionária estão enfrentando situações de alagamentos e, em todos eles, o fornecimento de água está funcionando normalmente e sendo acompanhado de forma intensificada.

Na região Norte do Estado, São Miguel – Povoado de Bela Vista, Araguanã e São Sebastião -, são os dois municípios afetados. “Temos equipes de prontidão para atender a população. O sistema de produção e distribuição de água tratada não foi impactado até aqui. É importante reforçar para a população que consumam apenas água tratada, para preservar a saúde”, destaca José Manoel Alves Júnior, gerente da Regional Norte da BRK Ambiental.

Nas regiões Sul, Sudeste e Central do Tocantins, outras três cidades atendidas pela BRK estão enfrentando situações alagamentos: Peixe, Paranã e Miracema. Em Paranã, as equipes da concessionária estão monitorando o nível do Rio Palma, onde é feita a captação de água para tratamento e distribuição no município. Em Peixe e Miracema, os equipamentos do sistema de abastecimento de água não estão nas regiões de alagamentos e por isso não foram afetados.

“Estamos priorizando as demandas e atendimentos nesses locais para garantir que a população tenha acesso a água tratada. Até o momento não tivemos nenhuma ameaça ao fornecimento, mas seguimos vigilantes, realizando monitoramento em todas as unidades do sistema de abastecimento”, reforça Pedro Gobbo, gerente da Regional Sul da BRK Ambiental.

Os clientes que precisarem de atendimento podem procurar a BRK Ambiental pelo 0800 6440 195, Whatsapp – (11) 9 9988-0001 e redes sociais (Facebook e Twitter).