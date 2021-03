​A BRK Ambiental, concessionária de água e esgoto em 47 cidades do Tocantins, está trabalhando nas obras de implantação de novas redes de esgoto em Gurupi, no sul do estado. Nesta semana, os trabalhos ocorrerão no centro da cidade e nos bairros Nova Fronteira, União V e Novo Horizonte.

Por Redação

O engenheiro responsável pelas operações da empresa, Orlei Tamanho, explica que o projeto contribui para a qualidade de vida da população. “O saneamento além de garantir mais saúde para as famílias, influencia também no desenvolvimento das cidades gerando emprego e renda”, diz Orlei. As interdições ocorrem das 7h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas. Confira os trechos de obras durante essa semana: Centro da cidade De segunda à sexta-feira: Rua 10 entre as avenidas Ceará e Pernambuco Setor Nova Fronteira Segunda-feira (22) Rua 79 entre as ruas 80 e 78C Rua 79 entre as ruas 70 e 78C Terça-feira (23) Rua 79 entre as ruas 80 e 78C Rua 79 entre as ruas 70 e 78C Quarta-feira (24) Rua 78 entre as ruas 80 e 78C Rua 78C entre as ruas 78 e 79 Quinta-feira (25) Rua 78B entre as ruas 78 e 79