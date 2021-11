Share on Twitter

Os dois homens desapareceram neste último sábado (27) em um lago na zona rural de Brejinho de Nazaré. Buscas foram feitas e os corpos foram localizados.

Por Régis Caio

As vítimas são o cabo da reserva remunerada da Polícia Militar, Mariano Lourenço Neves e Otacílio Bispo Guimarães. Segundo os moradores da cidades, ambos estavam em uma canoa no lago localizado em uma propriedade rural quando desapareceram.

“O caseiro da fazenda disse que chegou a escutar eles gritando e quando ele foi ver só encontrou a canoa e os dois homens tinham sumido”, disse um morador de Brejinho de Nazaré ao Portal Atitude.

Ainda no sábado um dos corpos foi localizado no lago, já neste domingo foi encontrado o corpo do militar da reserva.

“Está um mistério na cidade, pois ninguém ainda sabe o que aconteceu para eles desapareceram no lago”, disse o morador.