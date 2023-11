Bombeiros combate incêndio criminoso em residência em Gurupi

Por Redação

Um incêndio criminoso foi registrado na madrugada deste domingo em uma residência no Jardim dos Buritis, em Gurupi. O corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas.

“Após fazermos o rescaldo e uma varredura no estabelecimento, encontramos os moradores numa cadeira, sentados no fundo do quintal. O senhor Luis estava com ferimento na parte anterior da costela esquerda e a senhora Simone reclamava de dores no corpo, os mesmos informaram que tinham sido agredidos e alguém teria ateado fogo na casa. Conduzimos para area externa e segura da residência e acionamos a Policia Militar. Nossa unidade de Resgate prestou os primeiros socorros e

encaminharam os moradores ao Hospital”, informou os Bombeiros.