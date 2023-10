Boletos: Problema do sistema da Caixa Econômica obriga prefeitura a prorrogar pagamento do IPTU/2023 em Gurupi

Há mais de duas semanas a Prefeitura de Gurupi tem trabalhado para corrigir um erro no sistema na emissão de boletos do IPTU. Um dos problemas foi um parcelamento automático, gerando uma falsa certeza sobre a quitação do imposto.

As inconsistências levou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, determinar a prorrogação do pagamento da primeira parcela ou da parcela única do IPTU de 2023 para o dia 20 de novembro.

Em nota a Prefeitura informou que decisão acontece após diversos contribuintes relatarem não ter conseguido realizar o pagamento dos boletos do IPTU, devido a ausência de registro dos boletos no momento de pagamento no sistema bancário.

Embora a Secretaria de Planejamento e Finanças tenha realizado inúmeras tentativas de registro dos boletos enviados pelos Correios, o sistema da Caixa Econômica Federal não conseguiu concluir esse procedimento, o que tem gerado a negativa do recebimento de alguns boletos. Por isso, a necessidade da prorrogação do prazo de pagamento.

“A partir de agora, os contribuintes terão que substituir os boletos recebidos pelos Correios por um novo, emitido no Portal do Cidadão, site http://cidadao.gurupi.to.gov.br/ ou na Secretaria de Planejamento e Finanças”, informou a Prefeitura.

Para acesso ao Portal do Cidadão via celular, o contribuinte pode apontar a câmara para este código:

A prorrogação é válida somente para a parcela única e a parcela 1 (caso a opção de pagamento seja pelo parcelamento). As demais parcelas ficam na mesma data de vencimento anteriormente fixada.