O pastor e presidente do Ministério de Madureira da Assembleia de Deus de Gurupi, João da Cruz Gomes Feitosa, 64 anos, encontra-se internado no hospital em Brasília da Rede D’Or desde o dia 22 de março quando foi transferido do Hospital da Unimed de Gurupi para prosseguir tratamento decorrente a Covid-19.

por Wesley Silas

Conforme o Boletim desta segunda-feira, 12, o pastor João da Cruz Gomes Feitosa deve iniciar processo desmame de sedação, encontra-se com respiração totalmente espontânea, tomou Bolsa de Sangue para regular, urina bem, os exames de sangue leucócitos baixou melhorou bem, saturando 100% e estável, porém em observação do dia a dia com quadro leve de melhora.

Perdas

A Igreja Assembleia de Deus, ministério de Madeireira enfrentou nos últimos dias a dor de ter perdido o secretário geral da igreja, Levi Câmara Costa, 48 anos, ocorrido no dia 31 de março, e no dia 02 de abril da advogada e ex-procuradora da Prefeitura de Gurupi, Ângela Márcia de Sousa Gomes, filha do Pastor João da Cruz Gomes Feitosa.