No dia 29 de abril 1.586 estavam em tratamento e nesta quarta-feira, 12, o número caiu para 417 estão em tratamento. Os números mostram a eficiência dos últimos Decretos.

Por Wesley Silas

Desde o surgimento da pandemia da Covid-19, 192 pessoas vieram a óbito em decorrência à Covid-19 em Gurupi. Ao todo 10.217 casos fora confirmados, destes: 9.608 pessoas estão recuperadas, 417 estão em tratamento, dados que mostra os efeitos dos últimos Decretos que mostram redução de 1.647 em tratamento no dia 05 de maio para 417 nesta quarta-feira.

Internações

Na UTI-Covid, está internada uma mulher, de 65 anos, e na ala clínica está em tratamento um homem, de 59 anos.

Na UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi estão em tratamento 15 homens, entre 24 e 79 anos, e 12 mulheres, entre 27 e 81 anos. Enquanto na ala clínica, estão em tratamento oito homens, entre 27 e 61 anos, e sete mulheres, entre 56 e 64 anos. Na pediatria dois meninos, de 0 idade, estão também em observação com suspeita de estarem com o vírus.

Na UPA duas mulheres, de 79 e 84, anos estão em observação.

Recomendações

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e (63) 9-9206-5245 – WHATSAPP, disponível 24 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.

Vacinação

A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14h desta quarta-feira, foram aplicadas 18.977 doses da vacina contra a Covid19.

Estão sendo vacinados profissionais da saúde que estão na linha de frente à pandemia, idosos a partir de 60 anos, profissionais das Forças de Segurança, pessoas com comorbidades. Está sendo feita a aplicação da segunda dose.

Quem for vacinar deve levar cartão de vacinação, cartão SUS, RG e CPF.