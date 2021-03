A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi recebeu na noite desta quarta-feira, 18, mais 430 doses da vacina Coronavac, destas, 134 são para imunizar os idosos de 75 a 79 anos. Esse público deve procurar a UBS Sol Nascente e Policlínica das 7 às 17 horas, para tomar a dose.

Por Redação

A Coordenação de Imunização esclarece que segue as orientações da Secretaria Estadual da Saúde e vai ampliando o público conforme estas orientações e o recebimento de doses.

Conforme a Coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, as demais doses continuam sendo para imunizar os profissionais da saúde e idosos acima de 80 anos. Ela ressalta que é a própria Secretaria de Estado que estipula a quantidade de dose para cada público.

Jucileia explicou que foram separadas 34 doses para idosos que fazem tratamento fora de domicílio. “Eles como estão sempre viajando é essencial tomar logo a dose para garantir a imunização”, destacou.

O secretário de saúde de Gurupi, Zander Luís Guimarães, comentou que há uma grande expectativa para ampliação do público, mas que tudo depende do recebimento das doses e estão imunizando conforme todas as orientações da Secretaria de Estado da Saúde. O secretário comenta que as doses vieram em pouca quantidade, mas que todos serão vacinados conforme o recebimento de novas remessas.